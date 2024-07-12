У ВСУ есть успехи на Харьковщине, Россия задействовала операторов дронов из Африканского корпуса: анализ ISW

Украинские воины имеют успехи на Харьковском направлении. Они продвинулись к востоку на северной окраине Глубокого, россияне ожидают контратаку.

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Тем временем российское командование перебросило на север Харьковщины подразделения Африканского корпуса, в том числе операторов дронов. Об этом говорится в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW)

Аналитики отметили, что Силы обороны 11 июля несколько продвинулись в районе Глубокого.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, что украинские войска незначительно продвинулись к востоку в северной окраине Глубокого (к северу от Харькова), а российский военный блогер утверждал, что украинские силы продолжают обход Глубокого для контратаки к северу от населенного пункта", – говорится в материале.

В то же время, ряд российских пропагандистов утверждали, что оккупационным войскам удалось пересечь реку Волчья в центре Волчанска. Приближенный к Кремлю "военкор" эти сообщения опроверг, назвав их ложными. Однако, по данным ISW, полученным из анализа геолоцированных кадров, российская пехота через реку таки перешла.

В целом на направлении 11 июля продолжались бои под Глубоким и в пределах Волчанска.

В то же время аналитики отметили, что получили кадры, опубликованные 10 июля, доказывающие, что на Харьковском направлении действуют операторы БПЛА из российского Африканского корпуса. За день до того переброску некоторых подразделений Африканского корпуса на это направление подтвердило минобороны РФ.

Напомним, ранее в ISW заявили, что войска РФ испытывают давление украинских контратак. Они пока ограничены и локализованы, однако уже сказываются на поле боя.

Так, прибытие западной помощи на передовую позволило ВСУ стабилизировать критические участки фронта. Защитники провели тактически важные и успешные локализованные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной (в районе границы Донецкой и Луганской областей), начиная с середины мая 2024 года.

Аналитики убеждены, что эти тактические действия увеличивают потери, которыми платят российские войска за продолжение реализации своей медленной, болезненной теории наступления.