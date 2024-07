Состояние позиционной войны не является бесконечно стабильным, войска РФ ощущают давление украинских контратак – ISW

Силы обороны Украины уже пытаются оспорить инициативу на поле боя в ограниченных и локализованных контратаках на тактическом уровне. Своими действиями они подчеркивают, что текущее состояние позиционной войны вдоль линии фронта не является бесконечно стабильным.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики согласились с мнением генерал-лейтенанта украинской армии, первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.

По его словам, прибытие западной помощи на передовую позволило ВСУ стабилизировать критические участки фронта. Защитники провели тактически важные и успешные локализованные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной (в районе границы Донецкой и Луганской областей), начиная с середины мая 2024 года.

"Украинские силы пока не проводят контратаки в том масштабе, который необходим для перехвата инициативы на поле боя, но эти тактические действия увеличивают издержки, налагаемые на российские войска за продолжение реализации своей медленной, мучительной теории наступления", – согласились аналитики.

Там напомнили об украинских контратаках на севере Харьковской области, которые вынудили врага передислоцировать избранные подразделения подальше от того места, где гипотетически должно было находиться их централизованное командование. ISW заметил, что в середине июня Россия перебросила части 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и батальон тактического командования (группа 9-й мотострелковой бригады, 1-й армейский корпус "ДНР") на Харьковское направление, в то время как другие подразделения этих формирований остались в районе Крынок на Херсонщине и Торецка на Донетчине, где они уже некоторое время вели бои.

Также аналитики подчеркнули, что российскому военному командованию недавно пришлось разделить и перебросить части воздушно-десантных соединений через линию фронта. Так, одни элементы 137-го полка ВДВ 106-й дивизии ВС РФ ведут боевые действия в Херсонской области, а другие – вблизи Сиверска Донецкой области.

"Несопоставимое развертывание элементов одного и того же более широкого формирования является убедительным индикатором того, что российские силы начинают ощущать давление украинских контратак. Это подчёркивает, что линия фронта не так статична, как ее оценивает Путин", – констатировали в IWS.

Хотя при этом аналитики не упускают тот факт, что способность Украины проводить более мощные и организованные контратаки по-прежнему зависит от устойчивой военной поддержки Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее первый замминистра обороны Иван Гаврилюк заявил, что благодаря разрешению бить оружием Запада по России украинские силы уничтожили целые колонны врага. По его словам, речь идет о событиях мая 2024-го, когда 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе.

