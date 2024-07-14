Оккупанты захватили Урожайное на Донетчине и имеют продвижения на других участках – DeepState

Оккупационные войска РФ якобы захватили поселок Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Также у врага есть продвижение и на других участках фронта.

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Об этом сообщил Telegram-канал DeepState. Аналитики также обновили одноименную карту боевых действий.

"Враг оккупировал Урожайное", – говорится в сообщении по поводу боев на Времевском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, здесь за последние сутки оккупанты совершили 18 штурмов украинских позиций (недалеко от Урожайного, Водяного, Макарова, Великой Новоселки и Константиновки).

Аналитики DeepState вместе с тем добавляют, что российские захватчики прошли вперед возле Новоселовки Первой на Покровском и Александрополя на Торецком направлениях.

Кроме того, враг продвинулся в селе Макеевка Сватовского района Луганщины.

На Торецком направлении продолжаются бои в Зализном, на Краматорском – в районе возле Клещиевки.

Всего за сутки 13 июля на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самым горячим было Покровское направление, где защитники отбивали по меньшей мере 40 вражеских штурмов. Оккупационные силы РФ используют преимущество в артиллерии и авиации для нанесения ударов по нашим позициям и населенным пунктам.

Как сообщал OBOZ.UA, военные отмечают, что армия РФ готовит новые подразделения для атак в Волчанске на Харьковщине. В частности, враг начал перегруппировываться в направлению к Липцам.

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