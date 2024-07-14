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На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 160 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Больше всего враг свирепствует на Покровском направлении: на него пришлось 40 атак.

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Особенно ожесточенные бои ведутся также на Купянском, Лиманском, а также на Кураховском и Времьевском направлениях. О ситуации на фронте накануне и на 8 утра 14 июля говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, а также 71 авиаудар с использованием 122 КАБов. Кроме этого, совершил более 45 их 140 – из реактивных систем залпового огн", – рассказали в Генштабе.

Под авиационными ударами оказались накануне Липцы, Волчанск, Борщевое, Глубокое, Малые Проходы, Сеньковка, Купянск-Узловой, Старица, Кучеровка и Подолы Харьковской области; Мирноград, Александрополь, Ивановка, Красногоровка, Торецк, Одрадное, Верхнекаменское, Нью-Йорк и Новый Комар Донецкой области.

В результате вражеских ударов есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены или повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры.

Силы обороны тем временем наносят врагу ответные удары. Так, накануне, 13 июля авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС и один ЗРПК "Панцирь-С1".

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Купянском направлении за сутки произошло 18 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Вильшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Тернов.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздольевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григорьевки, Часова Яра, Клещиевки и Андреевки.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от Пивничного, Нью-Йорка и Торецка.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Покровском направлении наши защитники отразили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак фиксировалась возле Новоалександровки.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак в районах Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Времьевском направлении враг совершил 18 штурмов наших позиций недалеко от Урожайного, Водяного, Макарова, Великой Новоселки и Константиновки.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.

На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

В Гуляйпольском и Ореховском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения", – заверили в Генштабе.

Напомним, накануне Силы обороны уничтожили или ранили 1320 российских оккупантов.

Кроме того, враг потерял семь танков, 32 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и десять единиц специальной техники.

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