На фронте произошло 160 столкновений за сутки, враг свирепствует на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 160 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Больше всего враг свирепствует на Покровском направлении: на него пришлось 40 атак.

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Особенно ожесточенные бои ведутся также на Купянском, Лиманском, а также на Кураховском и Времьевском направлениях. О ситуации на фронте накануне и на 8 утра 14 июля говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, а также 71 авиаудар с использованием 122 КАБов. Кроме этого, совершил более 45 их 140 – из реактивных систем залпового огн", – рассказали в Генштабе.

Под авиационными ударами оказались накануне Липцы, Волчанск, Борщевое, Глубокое, Малые Проходы, Сеньковка, Купянск-Узловой, Старица, Кучеровка и Подолы Харьковской области; Мирноград, Александрополь, Ивановка, Красногоровка, Торецк, Одрадное, Верхнекаменское, Нью-Йорк и Новый Комар Донецкой области.

В результате вражеских ударов есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены или повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры.

Силы обороны тем временем наносят врагу ответные удары. Так, накануне, 13 июля авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС и один ЗРПК "Панцирь-С1".

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Вильшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздольевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григорьевки, Часова Яра, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от Пивничного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак фиксировалась возле Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак в районах Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении враг совершил 18 штурмов наших позиций недалеко от Урожайного, Водяного, Макарова, Великой Новоселки и Константиновки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.

В Гуляйпольском и Ореховском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения", – заверили в Генштабе.

Напомним, накануне Силы обороны уничтожили или ранили 1320 российских оккупантов.

Кроме того, враг потерял семь танков, 32 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и десять единиц специальной техники.