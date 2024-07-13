Армия РФ проводит перегруппировку и готовит новые подразделения для атак в Волчанске – ОТУ Харьков

Российская армия готовит новые подразделения для атак в Волчанске Харьковской области. Враг перегруппировывается в направлении Липцов.

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Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Харьков". С начала суток на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Подразделения Сил обороны отразили 5 вражеских атак.

"Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 омсбр 6А к атакам в Волчанске. Наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны", – говорится в сообщении ОТУ Харьков.

Отмечается, что враг нанес в направлении позиций украинских войск 19 авиационных ударов (43 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое. Также враг нанес 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 487 обстрелов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 112 человек.

"На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 2 танка, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобилей, 1 средство ПВО, 3 единицы специальной техники, 40 БПЛА. Уничтожено 77 укрытий личного состава врага и 3 стартовых позиции БПЛА", – отмечают украинские военные .

Напомним, что в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 13 июля сообщили, что больше всего боев происходит на Покровском, Лиманском и Харьковском направлениях. Враг усиливает давление на Волчанск. Всего с начала суток произошло 109 боевых столкновений.

Ранее стало известно о том, что в Торецком направлении российские оккупационные войска изменили акцент атак. Большинство штурмов они производят небольшими группами с минимальным использованием бронетехники. Ситуация остается достаточно напряженной. Уже более 10 дней идут постоянные штурмы, оккупанты пытаются захватить Торецк, но им не удается продвинуться.

Следует отметить, что российская террористическая армия продолжает использовать тактику выжженной земли, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Враг активно стирает с лица земли город Торец Донецкой области.

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