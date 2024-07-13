Враг усиливает давление на Волчанск: Силы обороны наносят оккупантам потери в живой силе и технике – Генштаб

Страна-агрессор не оставляет намерений овладеть новыми украинскими территориями. Впрочем, Силы обороны наносят оккупантам значительный урон в живой силе и технике.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 13 июля. Больше всего боев происходит на Покровском, Лиманском и Харьковском направлениях. Враг усиливает давление на Волчанск. Всего с начала суток произошло 109 боевых столкновений.

"Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали населенные пункты Ходыно, Карповичи, Грабовское, Запсилье, Горск и Могриц", – говорится в сообщении Генштаба.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли восемь авиаударов с использованием 18 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого. Наши воины отразили 10 атак. Три продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий. Четыре боя закончились. Семь – продолжаются. Наибольшая концентрация вражеских усилий наблюдается в районе Берестовой.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз наши позиции. Украинские защитники отразили 10 атак. Пять – продолжаются.

На Северском направлении силы обороны отразили четыре вражеских атаки недалеко от Белогоровки и Верхнекаменского. Еще три боестолкновения продолжаются.

Захватчики шесть раз совершали штурмовые действия вблизи Часова Яра, Григорьевки, Андреевки и Клещиевки на Краматорском направлении. Три боя завершились. Три продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Шесть сражений завершились без успеха для россиян, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак. Семь боестолкновений продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал у Красногоровки, Константиновки и Победы. Семь боев завершено. Два продолжаются.

Российские оккупанты значительно активизировались на Времевском направлении. Здесь противник пытался прорвать украинскую оборону у Урожайного, Макарова, Константиновки и Великой Новоселки. Украинские защитники отразили 16 штурмов россиян, еще одна вражеская атака продолжается в районе Водяного.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее стало известно о том, что в Торецком направлении российские оккупационные войска изменили акцент атак. Большинство штурмов они производят небольшими группами с минимальным использованием бронетехники. Ситуация остается достаточно напряженной. Уже более 10 дней идут постоянные штурмы, оккупанты пытаются захватить Торецк, но им не удается продвинуться.

Следует отметить, что российская террористическая армия продолжает использовать тактику выжженной земли, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Враг активно стирает с лица земли город Торецк Донецкой области.

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