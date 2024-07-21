У оккупантов семь '200-х' и раненые: в ГПСУ показали мощную работу на Северском направлении. Видео

Пограничники из бригады "Помста" продолжают уничтожать захватчиков из путинской армии на Северском направлении. Так, они ликвидировали не менее семи и ранили двоих российских захватчиков.

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Кроме того, в течение недели воины бригады "Помста" отразили вражеский штурм, уничтожили российский склад БК, выбили десяток укрытий захватчиков. Подробности сообщили в Госпогранслужбе.

"Ликвидировали по меньшей мере 7 и ранили 2 оккупантов – мощная работа пограничников "Помсти" на Северском направлении", – подписали зрелищное видео "демилитаризации" и "денацификации" оккупантов в ГПСУ.

В течение недели пограничники из этой бригады отразили штурм вражеской пехоты, вступив с захватчиками в ближний бой. Минометный расчет уничтожил склад боекомплекта россиян. А ночные группы ударных дронов "выбили" БМП-3 и десяток укрытий оккупантов.

Воины также призвали неравнодушных присоединяться к сбору на БПЛА для пограничников бригады "Помста" на Северском направлении. Сделать это можно, перечислив произвольный донат на Банку или по номеру карты банки: 5375 4112 1762 9224.

Напомним, ранее защитники Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту. Оккупанты пытались укрыться от дронов ВСУ в одном из зданий под Волчанском, но это им не помогло.

Также сообщалось, что Силы обороны нанесли удар по месту базирования захватчиков во временно оккупированном Донецке.