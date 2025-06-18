Был причастен к военным преступлениям: ГУР ликвидировало заместителя 'мэра' временно оккупированного Бердянска. Фото

Во временно оккупированном войсками России Бердянске ликвидировали предателя и военного преступника Михаила Грицая. Он занимал "должность" "заместителя мэра по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу".

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О ликвидации предателя сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Грицая застрелили 18 июня. Этот человек был известен как коллаборационист и военный преступник, предавший Украину.

Отмечается, что Грицай родом из Полтавской области. В Бердянске вин возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина". После захвата города российскими оккупантами добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в оккупационной администрации - был так называемым и.о. мэра и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

"Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов. Причастен к военным преступлениям - терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска", - отметили в ГУР.

Летом 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Михаилу Грицаю по ч. 5 ст. 111-1 УК (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в частности в оккупационной администрации государства-агрессора).

Он занимался в городе контролем за деятельностью коммунальных предприятий города.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ ликвидировали командира батальона 30-го мотострелкового полка России Андрея Ярцева. Российский майор был уничтожен в районе населенного пункта Андреевка в Сумской области.

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