В районе Андреевки ликвидировали командира батальона 30-го мотострелкового полка РФ. Фото

Бойцы Сил обороны Украины на фронте ликвидировали командира батальона 30-го мотострелкового полка России Андрея Ярцева. Российский майор был уничтожен в районе населенного пункта Андреевка в Сумской области.

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Оккупанта ликвидировали воины штурмовой группы 1-го штурмового батальона "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового полка. Об этом бойцы сообщили в Telegram-канале батальона в среду, 18 июня.

"В районе Андреевки штурмовая группа 1-го штурмового батальона "Черный лебедь" 225 отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30-го МСП армии РФ. Внутри находился командир батальона – майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован", – сказано в сообщении.

Напомним, что в субботу, 14 июня, во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой в Сумской области.

В то же время мониторинговый проект DeepState пока не изменил статус населенного пункта на севере Сумщины и Андреевка остается в красной зоне. По данным аналитиков Института изучения войны, 14 июня российские войска продолжали наступательные операции в Сумской области, но не достигли значительных успехов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за сутки 17 июня уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили около 1 млн 7 тыс. человек.

Ранее стало известно о том, что на Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда нанесли сокрушительные удары противнику.

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