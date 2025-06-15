Пограничники на Курщине уничтожили стартовую позицию БПЛА и склад боеприпасов. Видео

Украинские защитники продолжают операции на территории врага. На этот раз на Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда нанесли сокрушительные удары противнику.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ГПСУ. Отмечается, что благодаря высокой точности и профессионализму операторов БпЛА, враг несет значительные потери как в живой силе, так и в технических средствах.

Военные отмечают, что результат работы говорит сам за себя. В частности, было поражено 15 мест укрытия врага, 3 позиции артиллерии и минометных расчетов, стартовая позиция вражеских БПЛА, телекоммуникационная башня, ликвидирован склад с боеприпасами, уничтожен автомобиль.

Кроме этого, враг нес потери и в живой силе, ликвидировано не менее 10 оккупантов. Прицельные удары и ликвидированный враг - только такой результат работы подразделения.

Отмечается, что Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой частью Сил обороны Украины.

"Присоединяйтесь к несокрушимым. Учись, защищай, побеждай! Приглашаем в ряды РУБпАК "Прайм" пограничного отряда! Заполняйте анкету и становитесь частью нашей боевой семьи", – резюмировали успешную операцию в ГПСУ.

14 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары по важным объектам военно-промышленного комплекса России. В ночь на 14 июня подразделения Сил обороны Украины поразили мощности АО "ННК" в Самарской области РФ и комбината в Невинномысске Ставропольского края.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня в Генштабе заявили об ударе по важному объекту ВПК в Московской области. Речь идет о технопарке "Резонит" в Зубовом Московской области. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!