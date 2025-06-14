В Генштабе подтвердили удары по заводам в России, где производили взрывчатые вещества. Фото и видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары по важным объектам военно-промышленного комплекса России. В ночь на 14 июня подразделения Сил обороны Украины поразили мощности АО "ННК" в Самарской области РФ и комбината Невинномысск в Ставропольском крае.

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Зафиксированы взрывы и пожары в районах промышленных зон. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, отметив, что удары по российским объектам происходят в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов.

Отмечается, что АО "ННК" в Самарской области РФ – ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Там произошла детонация, а после пожар в промышленной зоне.

Также был поражен комбинат Невинномысск в Ставропольском крае РФ – это один из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Россияне задействовали предприятие для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины. Там произошла серия взрывов, а затем возгорание. Также была зафиксирована работа противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели.

"Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что ночью 14 июня в городе Невинномысск под атакой оказался химический завод "Невинномысский Азот", который является крупнейшим в России производителем азотных удобрений и аммиака и входит в группу компаний "ЕвроХим". На заводе производят ежегодно до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов. Местные власти заявили о "падении обломков", а жители сообщали о десятках взрывов и пожаре.

В Самарской области под атакой мог оказаться "Новокуйбышевский завод катализаторов", который является одним из крупнейших специализированных предприятий по производству катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Входит в структуру "Роснефти".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня в Генштабе заявили об ударе по важному объекту ВПК в Московской области. Речь идет о технопарке "Резонит" в Зубовом Московской области. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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