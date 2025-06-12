В Генштабе заявили об ударе по важному объекту ВПК в Московской области. Фото

В ночь на 12 июня украинские военные нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора. Речь идет о технопарке "Резонит" в Зубово Московской области.

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Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Огневое поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса страны-агрессора РФ нанесено в рамках снижения способностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники.

По результатам операции зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит" в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

"Результаты огневого поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

В сети опубликовали видео, на котором отчетливо слышен звук пролета БПЛА и взрывы. Местные жители жаловались, что не менее 7 взрывов в Зубово Московской области прогремели около 2 часов ночи.

Технопарк "Резонит" в Зубово Московской области занимает площадь около 12 тыс. кв. метров. Там осуществляется монтажно-сборочное производство печатных плат. Компания позиционирует себя как один из лидеров на рынке печатных плат и контрактного производства электроники в России.

Кроме военной сферы, продукция "Резонита" применяется в различных отраслях, таких как автомобильная электроника, освещение, пожарно-охранные приборы, телекоммуникации, измерительные и бытовые приборы, промышленная автоматика и медицина. Также известно, что печатные платы 7-го класса точности, которые производит "Резонит", используются в аэрокосмической и оборонной промышленности. Кроме того, в РФ хвастаются, что "Резонит" входит в топ-3 крупнейших поставщиков плат из Китая.

Напомним, российский Котовск ночью 11 июня оказался под атакой дронов. БпЛА в очередной раз атаковали Тамбовский пороховой завод, являющийся одним из крупнейших в РФ производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что 10 июня дроны атаковали Татарстан. Пролет дронов зафиксировали жители Нижнекамска и Елабуги. Новая волна атак дронами по территории РФ вызвала панику у россиян, многочисленные ограничения в транспортной инфраструктуре и усиление работы ПВО.

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