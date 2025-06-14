В России ночью прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку на заводы в двух регионах. Видео

В Ставропольском крае и Самарской области РФ ночью прогремели взрывы. В городе Невинномысск под атакой оказался химический завод "Азот", там местные власти заявили о пострадавших и "падении обломков".

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Также мог быть атакован завод в Новокуйбышевске, производивий катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Россияне публиковали кадры пожаров на предприятиях.

Российские СМИ и местные чаты еще с ночи начали сообщать об атаке дронов в Ставропольском крае.

"Не менее 10 взрывов прогремело над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительным данным, ВСУ пытаются атаковать БПЛА местное химическое предприятие. Местные жители рассказали SHOT, что около 3:20 услышали сирену воздушной опасности. Затем услышали не менее 10 взрывов над городом. Видны яркие вспышки в небе. Предварительно, система ПВО работает в районе местного химического предприятия. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет", – писал один из крупных Z-пабликов.

Позже он сообщил об "одном пострадавшем". А в местных пабликах со ссылкой на заявление губернатора региона писали о "нескольких пострадавших" вследствие "падения обломков БпЛА в промзоне", а также машинах скорой помощи на улицах города.

Тем временем россияне публиковали кадры с летящими в небе над Невинномысском дронами, а также с моментами ударов по важному для РФ предприятию – "Невинномысский Азот". На опубликованных видео виден пожар на территории завода.

Также россияне после атаки жалуются на неприятный запах, обсуждают возможный "разлив кислоты" и лихорадочно ищут противогазы.

"Невинномысский Азот" является крупнейшим в Росси производителем азотных удобрений и аммиака. Входит в группу компаний "ЕвроХим".

Общие производственные мощности предприятия составляют более 1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год. Производство карбамида достигает 0,89 млн тонн в год.

На заводе действуют единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, а также первое в стране производство меламина. В 2024 году на "Невинномысском Азоте" было запущено новое производство нитрата калия, пишет Exilenova+.

Что именно могло быть поражено на предприятии – пока неизвестно. Telegram-канал Exilenova+ обнаружил в российских пабликах сообщения о возможном поражении цеха №5, а также о том, что под ударом, вероятно, мог оказаться пункт управления производством завода. А чуть позже появилось видео, снятое работником предприятия, подтвердившее поражение.

Тем временем в Самарской области под атакой мог оказаться завод "Катализатор" в Новокуйбышевске. Там атаку дронов также подтверждали местные власти, правда, с традиционной оговоркой об якобы отсутствии разрушений и пострадавших.

При этом очевидцы "увидели" якобы сброс с беспилотника фосфора, а также говорили о "минимум 20 дронах".

Известно, что этот завод является одним из крупнейших специализированных предприятий по производству катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Входит в структуру "Роснефти". По данным Exilenova+, а данный момент катализаторы завод не выпускает, основными видами деятельности предприятия "являются услуги по регенерации катализаторов, производству опытно-промышленных партий различных катализаторов гидропроцессов, а также услуги Испытательного центра ООО "Новокубышевский завод катализаторов".

Напомним, 12 июня в Генштабе заявили об ударе по важному объекту ВПК в Московской области. Речь идет о технопарке "Резонит" в Зубово Московской области. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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