ВСУ отминусовали еще 1040 оккупантов, семь танков и 37 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили около 1 миллиона 7 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1040 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 18 июня достигли 1 007 160 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили семь вражеских танков (всего ликвидировано 10 947 единиц), 31 боевую бронированную машину (22 845), 37 артиллерийских систем (29 265), одну РСЗО (1 420).

Также были ликвидированы 184 БпЛА оперативно-тактического уровня (41 165), 23 крылатые ракеты (3 369) и 137 единиц автомобильной техники (52 312).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 187), самолетов (416), вертолетов (337), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 916).

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия замедлила использование танков из запасов советских времен. Причина, вероятно, заключается в том, что их запасы исчерпываются. Вместо этого оккупанты все больше переходят на использование мотоциклов и вездеходов на поле боя.

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