Был профессиональным военным: на войне в Украине погиб доброволец из Колумбии. Фото

На войне с российской оккупационной армией в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он был профессиональным военным и прибыл на территорию нашей страны в декабре 2022 года, чтобы помочь бороться с полномасштабным российским вторжением.

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Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщило издание El Tiempo. Ранее он работал в колумбийской прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Родные военного уговаривали его отказаться от идеи принимать участие в боевые действиях в Украине, однако он не послушал и в декабре 2022 года он оказался на территории нашей страны.

Как пишет издание, как только Алехандро прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые планировали присоединиться к украинским военным формированиям хорошо подумать перед тем, как принимать такое решение.

"Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому, что если вы приедете, надо психологически быть подготовленными к тому, с чем вам придется столкнуться", – заявил он.

Журналисты отмечают, что колумбийца шокировали разрушения, которые в Украине совершила российская армия. Он был поражен состоянием деревьев, которые росли рядом с их позициями и в них постоянно попадали осколки ракет и гранат.

По предварительным данным, Алехандро Эррера Эвиа погиб в результате ракетной атаки оккупантов. У него остались жена и сын. В 2022 году они все вместе пытались въехать в США, но были депортированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб 22-летний доброволец из Соединенного Королевства Сэм Ньюи. Иностранец прибыл в нашу страну в первые недели после вторжения российских войск, чтобы присоединиться к воинам ВСУ.

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