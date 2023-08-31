Был исключительным человеком: в боях за Украину погиб 22-летний британский доброволец

В боях за Украину погиб 22-летний доброволец из Соединенного Королевства Сэм Ньюи. Иностранец прибыл в нашу страну в первые недели после вторжения российских войск, чтобы присоединиться к воинам ВСУ.

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О трагедии сообщило издание DailyNews, ссылаясь на известие от его брата Дэна. Родственники и друзья, узнав о смерти добровольца, назвали его героем.

"Ты не только мой младший брат, но и исключительный человек, хороший солдат и один из самых храбрых людей, которых я когда-либо имел честь знать. Огромное спасибо за то, что ты был частью моей жизни на протяжении этих 22 лет. Я навсегда люблю тебя, брат", – написал в некрологе Дэн Ньюи.

Известно, что Сэм Ньюи закончил факультет психологии в Бирмингемском университете. За то время, что он находился в Украине, он мужественно сражался на нескольких направлениях, а также оказывал раненым медицинскую помощь, поскольку прошел для этого соответствующие курсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в прошлом году австралиец Сейдж О'Доннелл погиб в Украине, сражаясь против российских оккупантов. В первые дни полномасштабного вторжения России иностранец прибыл в нашу страну, чтобы встать в один ряд с Силами обороны.

В июне этого года стало известно о смерти храбрых на поле боя добровольца из Финляндии. Гибель 29-летнего бойца подтвердили финские волонтеры, о его смерти также оповещены родственники.

Еще один доброволец из Литвы Валериюс Полковниковас также пал от вражеской атаки этим летом. Военный проходил лечение в больнице в Киеве после серьезных ранений, которые оказались несовместимы с жизнью.

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