В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии
В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии. Гибель 29-летнего бойца подтвердили финские волонтеры, о его смерти также оповещены родственники.
Тело воина пока не найдено, поэтому официально он числится пропавшим без вести. Об этом сообщает финское издание Yle.
Издание пишет, что финский доброволец погиб в боях за Украину на минувших выходных (10 или 11 июня). Об этом журналистам рассказала финская волонтер Тина Сойни, возглавляющая группу военных медиков, работающих в Украине.
Группа Nordic Combat Medics, которую возглавляет Сойни, также доставляет медицинскую и гуманитарную помощь на передовую, занимается эвакуацией людей. В ее деятельности также задействованы финны-добровольцы. Павший в бою воин принадлежал к их числу: он не только воевал, но и оказывал медицинскую помощь на фронте.
Боец из Финляндии, пишет другое финское издание Helsingin Sanomat, в составе военно-медицинской бригады находился в Бахмуте во время самых ожесточенных боев. Мужчина, которому никогда не исполнится 30 лет, приехал в Украину вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну – и все это время помогал отражать агрессию.
Воин, имя которого не раскрывается, стал одним из граждан Финляндии, которые воевали против РФ в Украине дольше других и первым погибшим добровольцем из этой страны.
По данным Yle, родственникам воина уже сообщили о его смерти, они разрешили рассказать об этом Тине Сойни.
В то же время, тело Героя до сих пор не найдено, поэтому официально он продолжает числиться пропавшим без вести.
Позже информацию о смерти воина подтвердили в Министерстве иностранных дел Финляндии.
Как пишут финские СМИ, по состоянию на осень 2022 года на стороне Украины воевали минимум 50 добровольцев из Финляндии.
Напомним, в конце мая стало известно, что в боях под Бахмутом погиб беларуский доброволец и основатель "Белого легиона" Мирослав Лазовский. После протестов 2020 года он переехал в Украину. С началом полномасштабной российской агрессии вступил в ряды беларуских добровольцев, но участие в боевых действиях не афишировал.
А в апреле в Бахмуте погиб американский доброволец Купер Эндрюс. Погибший воин был бывшим морским пехотинцем США и организатором левых сил. Ему было 26 лет.
Примерно в то же время стало известно, что в бою под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии Финбар Кефферки. О нем вспоминают как о человеке "четких убеждений".
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