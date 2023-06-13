В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии. Гибель 29-летнего бойца подтвердили финские волонтеры, о его смерти также оповещены родственники.

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Тело воина пока не найдено, поэтому официально он числится пропавшим без вести. Об этом сообщает финское издание Yle.

Издание пишет, что финский доброволец погиб в боях за Украину на минувших выходных (10 или 11 июня). Об этом журналистам рассказала финская волонтер Тина Сойни, возглавляющая группу военных медиков, работающих в Украине.

Группа Nordic Combat Medics, которую возглавляет Сойни, также доставляет медицинскую и гуманитарную помощь на передовую, занимается эвакуацией людей. В ее деятельности также задействованы финны-добровольцы. Павший в бою воин принадлежал к их числу: он не только воевал, но и оказывал медицинскую помощь на фронте.

Боец из Финляндии, пишет другое финское издание Helsingin Sanomat, в составе военно-медицинской бригады находился в Бахмуте во время самых ожесточенных боев. Мужчина, которому никогда не исполнится 30 лет, приехал в Украину вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну – и все это время помогал отражать агрессию.

Воин, имя которого не раскрывается, стал одним из граждан Финляндии, которые воевали против РФ в Украине дольше других и первым погибшим добровольцем из этой страны.

По данным Yle, родственникам воина уже сообщили о его смерти, они разрешили рассказать об этом Тине Сойни.

В то же время, тело Героя до сих пор не найдено, поэтому официально он продолжает числиться пропавшим без вести.

Позже информацию о смерти воина подтвердили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

Как пишут финские СМИ, по состоянию на осень 2022 года на стороне Украины воевали минимум 50 добровольцев из Финляндии.

Напомним, в конце мая стало известно, что в боях под Бахмутом погиб беларуский доброволец и основатель "Белого легиона" Мирослав Лазовский. После протестов 2020 года он переехал в Украину. С началом полномасштабной российской агрессии вступил в ряды беларуских добровольцев, но участие в боевых действиях не афишировал.

А в апреле в Бахмуте погиб американский доброволец Купер Эндрюс. Погибший воин был бывшим морским пехотинцем США и организатором левых сил. Ему было 26 лет.

Примерно в то же время стало известно, что в бою под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии Финбар Кефферки. О нем вспоминают как о человеке "четких убеждений".