Бывший морпех и активист левых сил: в Бахмуте погиб американский доброволец Купер Эндрюс. Фото

В боях с российскими оккупантами на фронте в Украине погиб 26-летний американский доброволец Купер "Гаррис" Эндрюс. Он погиб в городе-крепости Бахмут Донецкой области, за который продолжаются жестокие бои.

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Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил журналист и документалист Джейк Ханрахан на своем аккаунте в Twitter. По его словам, погибший воин был бывшим морским пехотинцем США и организатором левых сил.

Также Эндрюс поддерживал сообщество, созданное Ханраханом, "Popular Front", которое занимается изучением войн и конфликтов.

"Он был членом Иностранного легиона, а позже Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных", – написал американец.

Журналист добавил, что не знал о том, что Эндрюс находился в самой горячей точке на фронте в Украине – на Бахмутском направлении.

"Он был веселым, не слишком серьезным, но глубоко преданным тому, во что верил. Мы не знали, что он там, и шокированы новостью. Все мы выражаем соболезнования его семье и друзьям", – отметил Ханрахан.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один юный защитник Украины потерял в войне с оккупационной армией России. В боях за несокрушимый город-крепость Бахмут в Донецкой области погиб талантливый дзюдоист Виталий Паращук.

Ранее на фронте погиб военный медик Роман Бабич. Герой был родом из села Чуньков Черновицкой области.

Также стало известно, что в Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиту Украины. 36-летний Вадим Закалист был родом из Харьковской области.