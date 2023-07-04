'Не мог оставаться в стороне': в боях за Бахмут погиб доброволец из Литвы. Фото

На войне с оккупационными войсками России в Украине погиб доброволец из Литвы Валериюс Полковниковас. Военный получил серьезные ранение и проходил лечение в больнице в Киеве, но они оказались несовместимыми с жизнью.

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Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил друг погибшего воина, пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис на своей странице в Facebook. По его словам, Полковниковас в составе одного из подразделений принимал участие в обороне города-крепости Бахмута в Донецкой области.

"В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений скончался Валериюс Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость... Герои, гении и все великие люди, когда получают толчок, совершают великие дела, но платят за это огромную цену. Валерий пожертвовал самое дорогое, что у него было – жизнь... Покойся с миром, брат!" – написал Паулюкайтис.

Поскольку Литва не предоставляет добровольцам, воюющим в Украине, никаких социальных гарантий, друзья погибшего просят помочь его семье. "Желающие помочь его родителям, которые находятся в тяжелом материальном положении, могут сделать перевод: LT077044000663613932, Valerijus Polkovnikovas. Цель перевода: Laidotuvėms", – отметил военный.

Ранее стало известно, что в боях за Украину погиб доброволец из Финляндии. Гибель 29-летнего бойца подтвердили финские волонтеры, о его смерти также оповещены родственники. Тело воина пока не найдено, поэтому официально он числится пропавшим без вести.

А в конце мая сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец и основатель "Белого легиона" Мирослав Лазовский. После протестов 2020 года он переехал в Украину. С началом полномасштабной российской агрессии вступил в ряды беларуских добровольцев, но участие в боевых действиях не афишировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Бахмуте погиб американский доброволец Купер Эндрюс. Воин был бывшим морским пехотинцем США и организатором левых сил. Ему было 26 лет.