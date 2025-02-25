'Был профессионалом своего дела': в боях за Украину погиб майор с Полтавщины, награжденный орденом Богдана Хмельницкого. Фото

Защищая Украину от оrкупантов, во время выполнения боевого задания погиб 46-летний майор Александр Коваленко из Полтавской области. Он руководил подразделением в боях за Авдеевку, воевал на других направлениях фронта.

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За военные заслуги воин с позывным "Подкова" был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени. О потере известила 116-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, в которой служил Герой.

Побратимы вспоминают, что Александр всегда относился к службе ответственно, был профессионалом своего дела. Особенно это проявилось во время боев под Авдеевкой, когда враг массово шел в штурмы.

"Он умело руководил подразделением, обеспечивал эффективную коммуникацию со смежными силами и делал все возможное, чтобы боевые задания выполнялись слаженно и успешно. Именно за эти заслуги был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени", – отметили военные.

Вопреки сложным обстоятельствам, "Подкова" всегда оставался оптимистом, поддерживал боевой дух побратимов, находил слова поддержки для каждого. В то же время он умел быть требовательным и принципиальным, зная, что от этого зависит жизнь его подчиненных.

"Александр был настоящим боевым офицером, для которого честь и долг были превыше всего. Его подвиг и верность Украине навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память и слава Герою!" – отметили в бригаде.

Детали о прощании с Героем будут сообщены позже.

"Нет слов, которые могли бы облегчить эту боль… Александр был настоящим Героем, человеком чести, мужества и преданности. Его подвиг навсегда останется в сердцах всех, кто его знак. Пусть его душа обретет покой, а родным – сил пережить эту потерю. Светлая память!" – выразила соболезнования Валерия Швец.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января 2025 года на фронте погиб майор Назар Барнецкий – начальник штаба 74-го отдельного батальона теробороны 102-й отдельной бригады ТрО им. Дмитрия Витовского. Жизнь воина оборвалась на Запорожском направлении во время вражеского минометного обстрела.

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