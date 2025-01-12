Имел крепкие принципы: в боях за Украину погиб начальник штаба из 102 бригады Назар Барнецкий

Украина потеряла еще одного отважного защитника — начальника штаба 74 отдельного батальона ТРО 102 отдельной бригады ТРО им. Дмитрия Витовского, майора Назара Барнецкого. Он погиб 11 января на Запорожском направлении во время обстрела минометами.

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Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщила Украинская Галицкая Партия.

"С большой грустью и болью сообщаем о гибели нашего друга, коллеги и однопартийца Назара Барнецкого. 11 января, защищая Украину, погиб майор Назар Барнецкий. Он служил начальником штаба 74 отдельного батальона ТрО 102 отдельной бригады ТрО им. Дмитрия Витовского. Погиб в Запорожском направлении от полученных ранений, не совместимых с жизнью, при обстреле 120 мм минометом позиций ВОП батальона", – говорится в сообщении.

Барнецкий был человеком с непоколебимыми жизненными принципами, который всегда стремился к изменениям и действовал на благо своей общины и страны. Его жизнь – пример служения обществу.

Свою карьеру он начал в сфере образования, работая специалистом Департамента образования и науки. Впоследствии присоединился к Ивано-Франковской городской ячейке Украинской Галицкой Партии, где стал активным участником многочисленных инициатив, включая благотворительные и волонтерские акции. Он также был донором крови, всегда готов помочь тем, кто в этом нуждался.

Его преданность Украине побудила его стать на ее защиту в самое тяжелое время. Он мужественно командовал своим подразделением, всегда демонстрируя ответственность, принципиальность и искреннюю преданность делу.

У Назара остались жена и двое маленьких детей, потерявших любящего отца, а страна – Героя. Его собратья помнят его как человека чести и достоинства, который никогда не изменял своим убеждениям. Фраза на его футболке – "Рабов в рай не пускают" – стала символом его жизненного кредо.

"Выражаем искренние соболезнования родным, собратьям, друзьям и коллегам, а также всему обществу. Вечная память и достойное уважение Герою! Пусть Господь примет твою светлую душу…" – отметила Украинская Галицкая Партия.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб боевой медик из Днепра. Александр Перерва работал фельдшером бригады интенсивной терапии и реанимации в Днепропетровском областном центре экстренной медицинской помощи и был одним из лучших специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевщины Василий Джунь. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2024 года.

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