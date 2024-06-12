Был революционером по призванию: на фронте возле Временного Яра погиб пластун Святослав Варення

В войне РФ против Украины погиб киевлянин, воспитатель и пластун Святослав Варення. Воин погиб вблизи Часового Яра. Похороны планируются 14 июня в Киеве.

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О гибели украинского защитника сообщил известный украинский историк, глава Краевой Пластовой Рады Юрий Юзич. Он также добавил, что Святослав был убит прямым попаданием в блиндаж.

Святослав был воспитателем в 75 курене им. Героев боя под Крутами, также он создатель-основатель "Киевского молодежного православного братства в честь святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба". Работал экономистом, позже занимался гражданскими дронами в "Dronarium Украина" (это первый в Украине "учебный центр для пилотов дронов").

Юрий Юзич назвал Святослава "революционером по призванию", поскольку парень принимал непосредственное участие в обоих Майданах – революции Достоинства и Оранжевой революции.

Пластовый побратим Святослава вспомнил, как они в 2004 году в группе официальных наблюдателей в Конотопе боролись с махинациями на выборах.

"Нам выключали свет, воровали бюллетени, угрожали. Святослав бился за бюллетени и честность с самим председателем Конотопской милиции. Потом избитые, но счастливые сидели у местного друга в гостях и радовались, что пресекли манипуляции. А когда вернулись в Киев, началась уже Оранжевая революция ", – вспомнил он.

Все знакомые и близкие усопшего воина Святослава просят молится за него.

Напомним, на фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российского обстрела КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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