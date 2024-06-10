Был очень талантлив и смелым: на фронте погиб один из лучших военных фотографов Украины Арсен Федосенко

На фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российских обстрелов КАБами.

О трагической гибели Арсена Федосенко сообщили его друзья и собратья в Facebook. Они выразили соболезнование родным военного фотографа, рассказали, каким он был и вспомнили свои встречи с ним.

Арсен Федосенко был талантливым фотографом и смелым человеком, известен своими фоторепортажами, которые делал, рискуя жизнью. Он был предан своей профессии и погиб, держа фотоаппарат в руках.

"Очень талантливый человек был. Мастер. И действительно светлый человек. К ВСУ присоединился весной 2022 года. Мы тогда с ним и познакомились", - написал Борислав Береза.

Береза отметил, что в мае Федосенко вместе с группой журналистов ездил по линии фронта, делая репортажи о военнослужащих.

"Пересеклись на Запорожье в Белогорье. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он туда приехал. Не испугался. Как всегда. Он улыбался и делал фото. На нуле", - рассказал нардеп.

"Руская убила его. КАБы. Мои соболезнования семье. Вечная память Герою", - написал Борислав Береза.

Военнослужащий и дизайнер Тарас Ищик рассказал о последней встрече с Федосенко на "Книжном Арсенале" и поблагодарил за все, что они делали вместе.

"Погиб один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины - Арсен Федосенко. Это тоска и невыразимая боль, потому что виделся с ним на "Книжном Арсенале", говорили о службе, но так и не сделали общего фото, потому что он всегда был по ту сторону аппарата. Погиб как Герой, потому что он им и был", - подчеркнул Тарас Ищик.

Товарищ погибшего, владелец портала Uwines Сергей Климов также рассказал о своей последней встрече с Арсеном Федосенко.

"Не стало нашего Арсена Федосенко... Друг, коллега, очень ценностный человек... Нет слов, чтобы описать боль и отчаяние от этой потери... Лишь 9 дней назад мы виделись на Книжном Арсенале, где Арсен рассказывал мне о проекте Страткома, который они с коллегами делали для этого события "Истории избравших борьбу", - написал Климов.

Арсен Федосенко был фотографом по призванию. Художник-график по образованию, он начал снимать на втором курсе института, в 1996-м. Работал фотографом в разных областях – издательской, рекламной, учебной, при этом всегда оставаясь художником. С 2010 занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с Национальной филармонией Украины, посольством Италии.

Также он в течение пяти лет работал с вином, посещал винодельни Украины и фотографировал виноделов.

Арсен Федосенко - автор многих фотовыставок. Его работы известны не только в Украине, но и за рубежом, хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии, Германии.

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