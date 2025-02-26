'Был соавтором около 200 научных работ': Россия ударом по Киевщине убила известного украинского ученого и хирурга. Фото

В результате ночного обстрела Киевщины погиб выдающийся украинский ученый и хирург Павел Васильевич Иванчев. Его жизнь была посвящена медицине, в частности, он был соавтором около 200 научных работ.

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Об этом сообщил Евгений Лисница. "Вчера ночью, в результате российской агрессии, трагически погиб Павел Васильевич Иванчев – выдающийся украинский ученый, руководитель клинической базы и ответственный за лечебную работу отделения хирургии №3 Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Павел Иванчев стал соавтором около 200 научных работ, получил 21 патент на изобретения, написал учебник, научное пособие и монографию. Его вклад в хирургию опухолевого происхождения бесценен.

"Я не знаю, сколько жизней он спас, но точно среди них - жизнь моего дяди и тети. Обеим он делал операции на желудке. Через несколько недель на его операционном столе должен был оказаться мой отец. Я понимаю, что каждая жизнь бесценна, но от Иванчова зависела жизнь многих пациентов - как тех, кого он уже спас". человеку, который посвятил свою жизнь спасению других", – добавил Лисница.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области из-за вражеской дроновой атаки 25 февраля произошел пожар в двухэтажном частном доме: там спасатели обнаружили тело женщины, впоследствии стало известно еще о одном погибшем. В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет, она получила ушиб головы и была госпитализирована.

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