Был тем, кем гордятся командиры: на фронте погиб 'азовец' Вячеслав Залевский

Во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении в Донецкой области погиб молодой воин Вячеслав Залевский с позывным "Хмель". Мужественный защитник Украины служил в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии.

О потере сообщили в Винницком историческом обществе, членом которого был Вячеслав. Там отметили, что боец добровольно присоединился к рядам бригады в начале 2024 года.

"Хмель" служил в роту огневой поддержки в составе минометного расчета. Погиб 25-летний военный с оружием в руках – во время выполнения боевой задачи.

"Процитируем его непосредственного командира: "Я с гордостью скажу: этот паренек сделал больше, чем я и большинство людей, которые находятся рядом со мной. Он был именно тем человеком, которым гордятся командиры. Поэтому наша задача – никогда не забывать таких бойцов и помогать семье, которая вырастила этого тигра", – отметили в обществе.

Вячеслав Залевский являлся членом клуба военно-исторической реконструкции "Лев и Архангел" Винницкого исторического общества. Он родился 12 декабря 1999 года в селе Пиковец Хмельницкого района Винницкой области, учился на Историческом факультете ВГПУ имени Михаила Коцюбинского.

"Хмель" был участником ряда военно-патриотических фестивалей, образовательных и мемориальных мероприятий в Бердичеве, Виннице, Каменце-Подольском, Киеве, Львове и других городах.

Как волонтер активно помогал Центру истории Винницы, а затем Музею Винницы, участвовал в международных, всеукраинских и региональных музейных проектах и выставках.

У защитника Украины остались мать, отец и два младших брата.

"Славко, ты был верным другом и безотказным товарищем... Мы будем всегда помнить тебя и твой веселый нрав. Вечная слава и вечная память!" – отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в бою у Часового Яра погиб воин из Сумской области. Защитнику Дмитрию Шевченко было 47 лет, у него остались жена, сын и дочь.