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"Человек-магнит, патриот своей страны": в бою возле Часового Яра погиб воин с Сумщины. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
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'Человек-магнит, патриот своей страны': в бою возле Часового Яра погиб воин с Сумщины. Фото

На фронте в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб воин ВСУ Дмитрий Шевченко с Сумщины. Человек-зажигалка, как называли его знакомые, когда-то был поселковым главой.

Защитнику было 47 лет, у него остались жена, сын и дочь. О потере известил Свеський поселковый совет.

Шевченко Дмитрий Станиславович, 1977 года рождения, был родом из Свесы Шосткинского района. Некоторое время там занимал должность главы поселка, уволился в 2016 году.

"Человек-магнит, патриот своей страны": в бою возле Часового Яра погиб воин с Сумщины. Фото

Во время полномасштабной войны, присоединившись к Силам обороны, мужчина защищал Украину на Донетчине. Свой последний бой принял 29 мая в районе Часового Яра.

Его смерть стала большой утратой для всей семьи, друзей и знакомых. Все вспоминают защитника с большим теплом, отмечая, что это был человек дружелюбный, надежный, с чувством ответственности.

"Человек-магнит, патриот своей страны": в бою возле Часового Яра погиб воин с Сумщины. Фото

"Кажется, что Бог нуждается в советниках. Победитель по жизни, человек-зажигалка, человек-магнит, всегда не только словом, но и делом. Невыразимая боль", "Невероятный человек, патриот своей страны, человек дела. Таким я знаю Дмитрия с самого детства... Я просто хочу, чтобы вы знали это имя, за которым стоит великий человек, боровшийся за нашу страну... Дмитрий Шевченко. Вечная память Герою!", "Дмитрий был лидер, спортсмен, энергичный, патриотический, пример для молодежи и своих товарищей. Сколько хороших дел он не успел сделать. Погибают лучшие сыновья нашей Украины. Царство небесное и вечное спокойствие!" – написали знакомые погибшего воина.

Дмитрий Шевченко также был любящим мужем для жены, заботливым отцом для дочери и сына. Среди побратимов он уважал за свою человечность, решительность, готовность и надежность. Настоятель Николаевского храма из поселка Свеса Григорий Трухан добавил, что помнит его как всегда активного, жизнерадостного, внимательного, воспитанного, доброжелательного, настоящего мужчину. 

"Человек-магнит, патриот своей страны": в бою возле Часового Яра погиб воин с Сумщины. Фото

"Еще во времена председательства поселком показал себя, как человека, которому было не безразлично будущее Свесы, соседних сел, Украины. Еще в те далекие времена, когда многие лояльно относились к оккупантам, он, как настоящий патриот, знал, какую беду они несут на нашу святую землю... Пусть его подвиг любви, мужества и свободы будет нашем сердце навеки! Вечная память!" – отметил священнослужитель.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против врага на фронте погиб Александр Бакликов – мэр города Лебедин Сумской области. Он добровольно встал на защиту страны еще в 2022 году.

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