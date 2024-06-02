'Человек-магнит, патриот своей страны': в бою возле Часового Яра погиб воин с Сумщины. Фото

На фронте в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб воин ВСУ Дмитрий Шевченко с Сумщины. Человек-зажигалка, как называли его знакомые, когда-то был поселковым главой.

Защитнику было 47 лет, у него остались жена, сын и дочь. О потере известил Свеський поселковый совет.

Шевченко Дмитрий Станиславович, 1977 года рождения, был родом из Свесы Шосткинского района. Некоторое время там занимал должность главы поселка, уволился в 2016 году.

Во время полномасштабной войны, присоединившись к Силам обороны, мужчина защищал Украину на Донетчине. Свой последний бой принял 29 мая в районе Часового Яра.

Его смерть стала большой утратой для всей семьи, друзей и знакомых. Все вспоминают защитника с большим теплом, отмечая, что это был человек дружелюбный, надежный, с чувством ответственности.

"Кажется, что Бог нуждается в советниках. Победитель по жизни, человек-зажигалка, человек-магнит, всегда не только словом, но и делом. Невыразимая боль", "Невероятный человек, патриот своей страны, человек дела. Таким я знаю Дмитрия с самого детства... Я просто хочу, чтобы вы знали это имя, за которым стоит великий человек, боровшийся за нашу страну... Дмитрий Шевченко. Вечная память Герою!", "Дмитрий был лидер, спортсмен, энергичный, патриотический, пример для молодежи и своих товарищей. Сколько хороших дел он не успел сделать. Погибают лучшие сыновья нашей Украины. Царство небесное и вечное спокойствие!" – написали знакомые погибшего воина.

Дмитрий Шевченко также был любящим мужем для жены, заботливым отцом для дочери и сына. Среди побратимов он уважал за свою человечность, решительность, готовность и надежность. Настоятель Николаевского храма из поселка Свеса Григорий Трухан добавил, что помнит его как всегда активного, жизнерадостного, внимательного, воспитанного, доброжелательного, настоящего мужчину.

"Еще во времена председательства поселком показал себя, как человека, которому было не безразлично будущее Свесы, соседних сел, Украины. Еще в те далекие времена, когда многие лояльно относились к оккупантам, он, как настоящий патриот, знал, какую беду они несут на нашу святую землю... Пусть его подвиг любви, мужества и свободы будет нашем сердце навеки! Вечная память!" – отметил священнослужитель.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против врага на фронте погиб Александр Бакликов – мэр города Лебедин Сумской области. Он добровольно встал на защиту страны еще в 2022 году.

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