'Боролся за свой город и свою страну': на войне погиб мэр Лебедина Александр Баклыков. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб мэр Лебедина Александр Баклыков. Он добровольно встал на защиту страны еще в 2022 году.

Баклыков боролся против оккупантов за свой город и свою страну. Об этом в Facebook сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.

Коллега погибшего воина отметил, что Баклыков был настоящим патриотом Украины, который каждый день боролся за свой город и свою страну.

"Украина потеряла Героя и Патриота. Не могу поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Баклыков, городской голова города Лебедин Сумской области Он каждый день боролся за свой город и свою страну! Трудно подобрать слова, какого Героя мы потеряли! Сочувствуем жене и всем родным! Навеки Александр будет в нашей памяти и в наших сердцах! Пусть земля будет пухом и вечная жизнь на небесах", – написал коллега погибшего воина.

Издание "Суспільне Суми" написало, что гибель мэра Лебедина подтвердила бывшая заместительница Александра Баклыкова Елена Киреева. Стоит отметить, что о решении присоединиться к ВСУ Баклыков сообщил 13 сентября 2022 года.

В своем Facebook он написал, что на Украину напал исконный враг, который всегда существовал за счет грабежа своих соседей, а украинцев и все украинское всегда уничтожал.

"Как городской голова, я считал и считаю, что с 24 февраля моей главной задачей было не допустить оккупации города и всей громады. Вместе с вами и ВСУ мы не только выполнили эту святую миссию, но и освободили Сумщину от оккупации. Зная оперативную ситуацию, убежден, что 24 февраля уже не повторится. Но есть еще значительная часть Украины, которая ждет освобождения... Бывших десантников не бывает. И мне, здоровому, опытному десантнику, невероятно больно хоронить наших детей, погибающих за Украину, за каждого из нас. И потому я принял решение, которое считаю единственно правильным", – писал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины погиб сержант Пограничной службы Максим Бучацкий. Воин получил смертельное ранение возле населенного пункта Григоровка Донецкой области. Погибшему за Украину воину был всего 21 год.

Ранее сообщалось, что 15 апреля на войне с российскими оккупантами погиб украинский военнослужащий, сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный – стрелок-санитар из Киевской области Василий Нестерчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 апреля в Донецкой области.

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