Ему навсегда будет 21: на фронте погиб защитник из Буковины. Фото

В борьбе за независимость и территориальную целостность Украины погиб сержант Пограничной службы Максим Бучацкий. Воин получил смертельное ранение возле населенного пункта Григоровка Донецкой области.

Погибшему за Украину воину был всего 21 год. Об этом в Facebook сообщает Мамаевская территориальная громада Черновицкой области.

Мужественный воин, 21-летний с храбрым сердцем настоящего мужчины, гордился тем, что, вместе со своими родными дядями защищает родную Украину. Погибший боец был мужественным и честным воином, добрым сыном и братом, племянником, другом, побратимом.

Жизнь бойца оборвалась 12 апреля 2024 года, возле населенного пункта Григоровка Донецкой области. Тело защитника доставили в родной дом на Буковине 15 апреля.

"Чин похорон состоится в церкви в Свято-Вознесенском храме Православной церкви Украины. Просим жителей Мамаевской территориальной громады и всех, кто имеет возможность и желание отдать честь герою, встретить его с цветами и лампадками. Не жалейте свое время для того, кто отдал за нас свою жизнь", – призвали жителей громады.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб военный с Киевщины Андрей Листуха. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 апреля.

Ранее сообщалось, что 15 апреля на войне с российскими оккупантами погиб украинский военнослужащий, сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный – стрелок-санитар из Киевской области Василий Нестерчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 апреля в Донецкой области.

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