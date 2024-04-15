На войне погиб военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко: чем он известен. Фото

В понедельник, 15 апреля, на войне с российскими оккупантами погиб украинский военнослужащий, сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко. Его жизнь оборвалась на Донетчине, когда воин выполнял боевое задание.

Об этом в Facebook сообщила его сестра Марина Петриченко. "Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим позже", – написала она.

До полномасштабной войны Павел был проектным менеджером и участником общественных инициатив. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле вступил в ряды ВСУ.

Павел рассказывал LB.ua, что хотел пойти в армию еще в начале февраля 2022-го. По его словам, он не воевал с 2014 по 2022 год, поэтому имел моральное убеждение, что теперь пришло его время пойти на войну.

"Я даже готовился, купил какой-то базовый набор вещей. Потому что понимал, что как начнется большая мобилизация – с этим 100% будут проблемы, потому что трудно сразу одеть много людей. Но из-за того, как развивались события, я задержался в Киеве...Но когда уже все налажено (речь идет о работе штаба фонда Притулы – Ред.), руководство начинает только мешать. И в апреле я понял, что уже могу двигаться дальше. Все это время я потихоньку собирался, что-то докупал. Форму мне купила подруга, каску подарили ребята из фонда", – говорил Петриченко о своем пути к мобилизации.

Присоединившись к ВСУ, военный оказался на юге Украины. Там он управлял дроном, разведывал позиции врага для того, чтобы скорректировать по ним огонь минометной батареи.

Именно Павел Петриченко зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Воин поднял вопрос вреда лудомании для наших Сил обороны, за что его стали благодарить множество военных. Павел обратил внимание общества и власти на эту проблему, сделав большой шаг к ее решению.

"Господи, сколько еще?!!! Сколько еще ты будешь забирать "соль земли"? Паш, ты был Воином с большой буквы! Мы все на коленях перед тобой! Обещаю, что все будет выполнено!", "Тебя очень будет не хватать", "Больно очень. Отомстим, а потом, придет время – увидимся там все", "Покойся с миром, друг Петриченко..мы тебя не забудем, спасибо за все", "Передай привет нашей Кате Гандзюк. Нашему Ромчику Ратушному. Нашим всем. Отомстим. Как раньше это всегда делали", – писали они.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб военный из Киевской области Андрей Листуха. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 апреля.

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