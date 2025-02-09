Был учителем: на Кировоградщине простились с Героем, погибшим на фронте

В Кировоградской области провели в последний земной путь воина Андрея Суходольского, погибшего более года назад в боях на Донетчине. Все это время 33-летний защитник считался без вести пропавшим.

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На днях о потере сообщил Устиновский поселковый совет Кропивницкого района, публикуя фото с церемонии прощания. Героя, который в мирной жизни был учителем, похоронили 7 февраля.

Андрей Николаевич Суходольский родился 20 августа 1990 года в селе Новохристофоровка Новобугского района Николаевской области. Позже с семьей переехал в село Докучаево на Кировоградщину. После школы с отличием окончил Новобугское педагогическое училище, получив образование учителя младших классов.

Далее юноша поступил в Николаевский педагогический институт на факультет физического воспитания, после окончания которого работал в школе села Калиновка на Николаевщине учителем информатики и трудового обучения.

На защиту Украины мужчина стал 15 мая 2023 года. А уже 4 октября того же года, выполняя боевое задание в районе Марьинки Покровского района Донецкой области, воин погиб.

С тех пор он считался без вести пропавшим. У защитника остались дети, отец и сестры.

"Ценой своей жизни он совершил величайший подвиг настоящего мужчины – отдал свою жизнь за целостность и независимость Украины. Во веки веков его имя будет вписано в историю нашей громады и Украины, как воина – Героя", – отметили в поселковом совете, выражая соболезнования родным.

В Устиновской громаде тело погибшего воина Андрея Суходольского земляки встретили живым коридором и провели до центральной площади поселка для проведения церемонии прощания. После траурного митинга защитника похоронили на кладбище в селе Докучаево.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи города Бахмут на Донетчине во время выполнения боевого задания погиб 49-летний воин Александр Соломонидин с Кировоградщины. Свой последний бой защитник принял еще 15 апреля 2023 года, но его смерть подтвердилась только недавно.

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