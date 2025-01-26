Склоняем головы в скорби: возле Бахмута погиб Герой с Кировоградщины Александр Соломонидин. Фото

Вблизи города Бахмут Донецкой области во время выполнения боевых задач погиб военнослужащий Александр Соломонидин. Трагедия произошла еще 15 апреля 2023 года, но смерть Героя подтвердилась только сейчас.

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Он проживал в Смолино Кировоградской области. Поселковый совет сообщил грустную новость на странице в Facebook.

Известно, что старший сержант Соломонидин Александр Петрович родился 20 июля 1973 года.

"Со скорбью сообщаем о героической гибели нашего Героя... [Он] долгое время считался без вести пропавшим, но по результатам проведенного теста ДНК факт смерти был официально подтвержден", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA:

– Полномасштабное российское вторжение в Украину забрало жизнь еще одного защитника. Стало известно о гибели матроса Андрея Коваля из Волынской области. Он принял последний бой 19 января 2024 года.

– В результате вражеского минометного обстрела погиб военный с Киевщины, гранатометчик Юрий Химерик. Жизнь Героя оборвалась 9 января.

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