Был в адской горячей точке: во время спецзадачи погиб 27-летний разведчик Руслан Шеремет

На одном из участков южного фронта 7 июня смертью храбрых погиб 27-летний разведчик Руслан Шеремет (позывной "Присутній") из Житомирской области. Во время выполнения спецзадания Герой получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о трагедии на своей странице в Telegram. "Побратимы характеризуют его вспыльчивого в бою и меланхолического в миру. Формула "libro e moschetto" ("книга и мушкет") идеально выражалась в его мировоззренческих ориентирах", – сказано в посте.

Побратимы Героя из Тактической группы "Реванш" сообщили, что Шеремета дома не дождались бабушка, родители и юная сестренка, а также любимая девушка.

Воины назвали погибшего соратника романтиком, христианином и патриотом, воином-революционером.

"На баррикадах или окопах, в перерывах между схваткой, он мог совершенно невозмутимо углубиться в книгу. Пение утренних птиц и треск вражеских пуль над головой были для него музыкой одного жанра", – сказано в сообщении.

На странице в Facebook Чоповицкая громада Житомирской области, откуда родом Герой, также сообщила о трагедии. В посте сказано, что украинца не стало "в адской горячей точке".

29 октября 2023 года ему должно было исполниться 28 лет. В ОТГ добавили, что воин пошел защищать родную землю от врагов с первых дней войны.

"Никогда не забудем и не простим! Вечная слава Герою", – написали представители громады.

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 июня в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб украинский защитник Сергей Довгань. Герою было всего 38 лет.

– Последний бой на Донетчине принял 25-летний воин ВСУ, закарпатский венгр Ласло Шебештьен. Он служил стрелком-помощником в одной из горно-штурмовых рот.

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