Во время боевой задачи на Сумщине погиб воин Сергей Довгань

В Сумской области во время выполнения боевого задания 7 июня погиб украинский защитник Сергей Довгань. Герою было всего 38 лет.

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Воин был супругом редакторки новостей "Цензор.НЕТ" Натальи Довгань-Джумаевой. О трагедии сообщается на сайте издания.

Мужчина помогал бороться с российским агрессором еще до полномасштабного вторжения, в 2015-2016 годах он был в АТО. Когда РФ развязала большую войну, украинец снова взял в руки оружие.

Он родился 18 мая 1985 года в селе Орловка Винницкой области. Работал заместителем директора-заведующим Музеем-архивом народной культуры Украинского Полесья Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф.

У Довганя остались жена, 11-летняя дочь от первого брака, мама, сестры. Похоронят воина в его родном селе Орловка.

Для помощи семье – карта ПриватБанка 5168745131807437 (жена Наталья Довгань-Джумаева).

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 июня на фронте в районе села Новодаровка Запорожской области погиб защитник Украины из поселка Близнецы на Харьковщине Сергей Богомол. У 29-летнего воина остался шестилетний сын.

– Также 7 июня погиб военный из Полтавской области Владимир Кавулич ("Кабанчик") и его побратим с позывным "Юг". Герои направлялись на помощь жителям Херсонщины, но сильное течение затянуло их лодку под баржу.

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