Был верен военной присяге: обороняя Луганщину погиб Богдан Рябчук из Вознесенска. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на захватнической войне. 28 марта 2025 года в районе Луганской области погиб воин Богдан Рябчук из Вознесенска (Николаевская область).

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Об этом сообщили местные власти. Мужчина был призван на военную службу по контракту 15 октября 2024 года. До конца своей жизни он был верен Украине и присяге.

Вознесенщина простится с защитником, жителем села Таборовка, 11 апреля.

"Богдан Витальевич был призван на службу Вознесенским РТЦК и СП Николаевской области. Верный военной присяге, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, погиб 28 марта 2025 года в районе Луганской области", - говорится в сообщении.

Местные власти выразили искренние соболезнования родным и близким защитника. Там добавили, что вместе с ними вся Украина ощущает эту большую потерю и находится в скорби.

Детали погребения

– 11 апреля, защитника будут перевозить от морга к дому в 10:00, по маршруту по улицам: Михайловская, Мариинская, Одесская, Соборности, Осипенко, Киевская, Кутвицкого, Тенистая, Садовая, Центральная и домой к улице Солнечная;

– Прощание с защитником дома состоится в 10:30;

– После чего защитника будут перевозить на кладбище села Таборовка для почетного захоронения.

В общине попросили жителей создать живой коридор для чествования защитника.

"Вечная и светлая память Герою!" – резюмировали в общине.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

В воскресенье, 30 марта, после тяжелого ранения скончался военный из Волыни Максим Сущук. 7 июня 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Торское Донецкой области военный получил тяжелое огнестрельно-осколочное ранение головы. Долгое время он боролся за жизнь, но, к сожалению, сердце защитника остановилось.

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