Долго боролся за жизнь: после тяжелого ранения скончался Герой из Волыни Максим Сущук. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с террористами. В воскресенье, 30 марта, после тяжелого ранения скончался военный с Волыни Максим Сущук.

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Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка. Он отметил, что мужчина долго боролся за жизнь.

"Ковельское общество снова в скорби. 30 марта 2025 года ушел из жизни солдат, водитель воинской части А 7063 Сущук Максим Васильевич (14.03.1992 г.р.)", – написал чиновник.

Он добавил, что 7 июня 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Торское Донецкой области военный получил тяжелое огнестрельно-осколочное ранение головы. Долгое время он боролся за жизнь и, к сожалению, сердце защитника остановилось.

Прощание с Максимом Сущуком состоится в понедельник, 31 марта, по следующему порядку:

– 13.00 – служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы;

– После завершения – ходьба в центр города;

– 14.00 – гражданская панихида на площади Героев Майдана.

"Похоронят защитника на Аллее Героев городского кладбища. Вечная память и слава Герою!" – резюмировал печальное известие чиновник.

Ранее сообщалось, что 30 марта в последний раз в родной дом вернулся воин Юрий Ляхович из села Верхняя Яблонька (Львовская область, Самборский район).

Ранее OBOZ.UA писал, что в Винницкую область поступило известие о гибели молодого воина Михаила Никитина. Его жизнь оборвалась в результате смертельного ранения.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на востоке погиб воин из Тернополя. Виталий Шаварин работал судебным охранником, а в конце 2024 года добровольцем вступил в ряды Сил обороны, чтобы воевать против российского агрессора на поле боя. В вечность воин ушел 21-летним.

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