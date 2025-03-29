Возвращается домой на щите: на фронте погиб солдат-механик Юрий Ляхович из Старосамборщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с террористами. Завтра, 30 марта, в последний раз в родной дом возвращается воин Юрий Ляхович из села Верхняя Яблонька (Львовская область, Самборский район).

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Об этом сообщили в местных СМИ. Муж служил солдатом-механиком ремонтного отделения автомобильной техники ремонтного взвода автомобильной техники 2-й ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона в/ч А4447.

"Встреча Героя в Самборе в 12:00. Следовательно, траурный кортеж через Старосамборщину направится к Верхней Яблоньке, что на Турковщине. Выйдите к дороге и отдайте последнее почтение воину", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что под Бахмутом погиб партиец "Евросолидарности" из Львова Тарас Кожан. Мужчина с первых дней вторжения был на передовой. Более года он считался пропавшим без вести.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Винницкую область поступило известие о гибели молодого воина Михаила Никитина. Его жизнь оборвалась в результате смертельного шарового ранения.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на востоке погиб воин из Тернополя. Виталий Шаварин работал судебным охранником, а в конце 2024 года добровольцем вступил в ряды Сил обороны, чтобы воевать против российского агрессора на поле боя. В вечность воин ушел 21-летним.

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