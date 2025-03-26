С первых дней вторжения был на передовой: под Бахмутом погиб партиец 'ЕС' из Львова Тарас Кожан. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне с врагом. Стало известно, что под Бахмутом погиб партиец "Евросолидарности" из Львова Тарас Кожан.

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Мужчина с первых дней вторжения был на передовой. Более года он считался пропавшим без вести. Печальную новость сообщили на сайте партии.

"Мы надеялись до последнего. Семья Тараса, наша команда, все друзья. Молились и верили, что он каким-то образом выжил. Что вернется. Но, к сожалению, произошло хуже всего. Он погиб в бою под Бахмутом 15 марта 2024 года", – сообщил в соцсетях лидер партии Петр Порошенко.

Он отметил, что Герою навсегда 23 года.

"Но он успел сделать больше, чем некоторые за всю жизнь. Молодой, активный, неравнодушный. Тот, о котором говорят, что они надежда и гордость нации", – добавил Порошенко.

Руководитель Секретариата "Европейской Солидарности" во Львовской области, депутат Сколевского городского совета Богдан Юркив рассказал, что познакомился с Тарасом в 2020 году на студенческой Модели Конгресса в Киеве. Они работали в одном комитете над законопроектом о реинтеграции деоккупированных территорий. А уже полгода спустя Тарас присоединился к команде "ЕС" во Львове.

Что известно о военном

Тарас Кожан получал образование в лицее "Просвита" Львовского городского совета, а затем в Правом колледже ЛНУ и во Львовском торгово-экономическом институте.

С началом полномасштабного вторжения парень добровольно присоединился к территориальной обороне "Азов" Киев, а после реорганизации подразделения вступил в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.

В 2023 году Кожан получил нагрудный знак "Золотой крест" за отвагу и мужество, проявленные во время боев на Бахмутском направлении.

Последнее сражение воин принял 15 марта 2024 года.

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