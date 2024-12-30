Был во вражеском плену 33 месяца: домой вернулся украинский журналист и защитник Мариуполя Роман Борщ

Из российского плена в понедельник, 30 декабря, вместе с другими 189 военными домой вернулся бывший украинский журналист Роман Борщ. Он попал во вражеский плен после героической обороны Мариуполя в 2022 году.

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Об этом сообщила супруга Романа Оксана Борщ на своей странице в Facebook. Защитник Мариуполя находился в неволе 33 месяца.

"После 33 месяцев пребывания во вражеском плену мой муж, защитник Мариуполя Роман Борщ вернулся домой в Украину. Спасибо всем за поддержку нашей семьи!" – написала она.

Роман Борщ работал журналистом на канале Эспрессо, был пресс-секретарем "Пласта" и Минздрава. В 2018 году присоединился к войску, служил в 503 отдельном батальоне морской пехоты. Борщ родом из Тернополя, учился на факультете журналистики ЛНУ им. Ивана Франко в 2015-2020 годах.

"Сейчас эмоции, до конца не осознаю, что происходит. Нам безгранично повезло. Если брать по местам содержания, то сначала была Еленовка, там буквально месяц времени, потом донецкое СИЗО, нам сначала всем "шили" статью 229 часть 2 – это терроризм" , – рассказал военный после обмена.

Координационный штаб по обращению с военнопленными подавал его на обмен несколько раз, однако государство-агрессор Россия отказывало вернуть военного.

"Очень хорошие новости перед новым годом! После 33 месяцев российского плена домой – в Украину – вернулся пластун Роман Борщ. Роман оборонял Украину с 2018 года, в плен попал в 2022 году после широкомасштабного вторжения, обороняя украинский Мариуполь", – сообщили на Facebook- странице "Пласт в мире".

Отметим, что в рамках обмена пленными 30 декабря домой вернулись 11 военных "Азова", сообщил командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко.

"Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, пленение, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями. Я поздравляю с возвращением каждого, кто сегодня наконец-то сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких, а не под наблюдением виртухаев", – написал Редис.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря в результате нового обмена пленными 189 украинцев вернулись домой. Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, разных направлений фронта.

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