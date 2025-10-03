Был взрыв, вспыхнул пожар: в сети сообщили о прилете по подстанции железной дороги под Бахчисараем. Фото

Ночью на станции "Бузок" под Бахчисарем произошел прилет по тягловой подстанции железной дороги. Взрывы были очень мощными.

На данный момент информация о пострадавших или масштабах повреждений уточняется. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Около 20:40 в Бахчисарайском районе был слышен мощный взрыв. После этого на подстанции вспыхнул пожар. Утром территория вокруг места инцидента была оцеплена российскими военными.

Тягловая подстанция "Бузок" обеспечивает напряжение 35 киловольт и является важной для работы железной дороги в регионе. Детали атаки пока уточняются.

Напомним, в ночь на 20 сентября в оккупированном Крыму зафиксирован прилет по российским системам противовоздушной обороны. Атака произошла на Керченском полуострове между населенными пунктами Курортное и Багерово, неподалеку Чокрацкого озера. Ночная атака стала еще одним подтверждением того, что украинские силы продолжают целенаправленно бить по критическим военным объектам оккупантов в глубине Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Главного управления разведки Минобороны Украины поразили в оккупированном Крыму три российских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую российскую РЛС "Небо-У".

