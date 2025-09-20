В оккупированном Крыму зафиксирован прилет по российской ПВО: произошли пожары

В ночь на 20 сентября в оккупированном Крыму зафиксирован прилет по российским системам противовоздушной обороны. Атака произошла на Керченском полуострове между населенными пунктами Курортное и Багерово, недалеко от Чокракского озера.

Ночная атака стала еще одним подтверждением того, что украинские силы продолжают целенаправленно бить по критическим военным объектам оккупантов в глубине Крыма. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

Что известно

По спутниковым снимкам, в районе удара зафиксированы многочисленные очаги возгорания. Центр события определен по координатам 45.43953, 36.28215. На опубликованных снимках видны характерные термические следы, свидетельствующие о масштабных возгораниях на позициях российских войск.

Точные масштабы поражения и возможные потери российской стороны пока уточняются. Оккупационная администрация традиционно не комментирует инцидент, а официальные российские ресурсы ограничиваются общими сообщениями о "работе ПВО".

В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали Саратов. Их целью стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), ранее известный как завод "Крекинг". На НПЗ, который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", в результате попаданий вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября Силы специальных операций ВС Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. По предварительной информации, его работа приостановлена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!