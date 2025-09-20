Саратов второй раз за неделю атаковали дроны: поражен НПЗ, вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали Саратов. Их целью стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод(НПЗ), ранее известный как завод "Крекинг".

На НПЗ, который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", в результате попаданий вспыхнул пожар. Соответствующие кадры публиковали в сети.

Что известно об атаке

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 01:11 сообщил, что от министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", – написал он.

Вскоре в Саратове включили сирены, а местные жители писали в сети о звуках пролета БПЛА и попытках российской ПВО работать по целям.

Тем временем в Росавиации ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в саратовском аэропорту "Гагарин".

БПЛА продолжают бить по НПЗ врага

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на вторник, 16 сентября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар.

Поражение еще одного российского НПЗ подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что результаты удара уточняются.

Также беспилотники Службы безопасности Украины ударили по "Газпром Нефтехим Салават" – одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов России. Дроны преодолели 1400 км, чтобы добраться до Башкортостана.

Об очередной успешной операции СБУ издание OBOZ.UA узнало из собственных источников. По предварительной информации, БПЛА поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода.

Кроме того, в ночь на 18 сентября Силы специальных операций ВС Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. По предварительной информации, его работа приостановлена.

Об этом сообщила пресс-служба ССО. "Силы спецопераций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", – отметили представители украинских защитников.

