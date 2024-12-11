Был завербован через соцсети: СБУ задержала агента российского ГРУ, который шпионил за ВСУ под Славянском. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, который шпионил за артиллерийскими позициями украинских защитников под Славянском Донецкой области. Фигурантом оказался 39-летний мужчина, которого спецслужба страны-агрессора завербовала через соцсети.

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Об этом 11 декабря сообщили пресс-службы СБУ и Донецкой областной прокуратуры. По данным следствия, местный житель шпионил по пунктам дислокации и перемещениями Сил обороны Украины для наведения по ним ударов оккупантов.

Установлено, что в июле 2024 года представитель армии РФ через запрещенную соцсеть "Одноклассники" завербовал жителя Славянска.

Тот согласился помогать врагу, в общении с оккупантом поддерживал действия агрессора и позорно высказывался в адрес защитников Украины.

Основной задачей фигуранта было установление позиций ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины, которая держит под огневым контролем штурмовые группы россиян, пытающихся прорваться на Славянском направлении.

Также агрессора интересовали координаты блокпостов воинов Сил обороны на ключевых автодорогах региона.

Для сбора разведывательных данных мужчина объезжал местность и скрыто фиксировал локации ВСУ, а затем "отчитывался" россиянам.

В частности, предатель подтверждал или опровергал информацию оккупантов о блокпостах, технике и личном составе украинской армии; описывал местность и наводил удары по местам дислокации защитников.

С ГРУ он коммуникировал через "связного" – бывшего жителя Лимана, который после временного захвата города армией РФ присоединился к оккупантам и воюет на востоке Украины.

После российских обстрелов агент ГРУ должен был провести доразведку в районах возможных прилетов и скорректировать повторные удары.

Однако СБУ разоблачила предателя и задержала при попытке передачи разведданных врагу.

В рамках обыска у подозреваемого изъят телефон сдоказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена совершенная в условиях военного положения).

Мужчина по решению суда находится под стражей, ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ рассказали, что в Харькове поймали корректировщика спецслужб страны-агрессора России, пытавшегося навести удары по военным объектам. По данным следствия, предателем оказался 60-летний бывший охранник коммерческих объектов, не имевший патриотических взглядов. Он делал фото с видом на базу ВСУ прямо из окна своей квартиры.

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