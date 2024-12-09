Делал фото из окна квартиры: СБУ задержала корректировщика, который хотел навести удары РФ по военным объектам в Харькове. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Харькове корректировщика спецслужб РФ, который хотел навести российские удары по военным объектам. Фигурантом оказался 60-летний харьковчанин, экс-охранник коммерческих объектов, не имевший патриотических убеждений.

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Об этом 9 декабря сообщили пресс-службы СБУ и Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, агент РФ должен был навести огонь по одному из военных объектов, расположенному рядом с его домом.

Для этого мужчина сделал несколько фото из окна собственной квартиры и отправил в Telegram российскому куратору.

Следующие фотоотчеты с видом на базу Вооруженных сил Украины агент врага должен был совершить уже после обстрела: для определения точки попадания и последствий возможного "прилета".

СБУ установила, что оккупанты планировали использовать для удара ракеты и сверхтяжелые управляемые авиабомбы (КАБы).

К счастью, украинская спецслужба своевременно разоблачила и задержала приспешника россиян.

Как выяснилось, он дополнительно разведывал еще несколько целей для вражеских бомбардировок.

Во время разведывательных вылазок фигурант обходил местность под видом прогулок и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Для конспирации он постоянно менял "маршруты", а коммуникацию с врагом вел через анонимный аккаунт в Telegram.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное распространение информации об ВСУ).

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области СБУ разоблачила двух информаторов оккупантов 20 и 23 лет, которые готовили координаты для ударов по "Укрзалізниці", скрыто снимая военные эшелоны ВСУ. Под "прицелом" врага были узловые станции и железнодорожные линии, через которые якобы могли перебрасывать боевую технику и боеприпасы на фронт. Теперь молодым людям "светит" по восемь лет в тюрьме.

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