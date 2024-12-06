СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

Служба безопасности Украины в результате спецоперации задержала в Днепропетровской области двух информаторов страны-агрессора России, которые пытались уничтожить логистику Сил обороны на юго-восточном фронте. Фигуранты 20 и 23 лет готовили координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по объектам "Укрзализныци", скрыто снимая военные эшелоны Сил обороны.

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Об этом 6 декабря сообщили пресс-службы СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры. По данным следствия, под "прицелом" оккупантов были узловые станции и железнодорожные линии, через которые, по мнению россиян, могли транспортировать боевую технику и боеприпасы на восток Украины.

Для корректировки ударов мужчины устанавливали вблизи станций скрытые видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали движение поездов на аккаунты оккупантов.

"Видеоловушки" прятали в ветках деревьев и подключали к ним портативные аккумуляторы.

Каждые три дня фигуранты меняли павербанки для бесперебойной трансляции видео.

Известно, что агенты РФ действовали отдельно друг от друга, но тщательно соблюдали инструкции и меры конспирации от единого куратора.

За "работу" они получали "вознаграждение" в криптовалюте.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили их, задокументировали преступления и задержали, сообщили в Службе безопасности.

По данным следствия, оба фигуранта оказались безработными 20 и 23 лет. Враг дистанционно завербовал их через Telegram-каналы по поиску "легких" денег.

Во время обысков у мужчин изъяли телефоны, павербанки и видеокамеры с доказательствами сотрудничества с РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество в незаконном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ).

Фигуранты взяты под стражу. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила в Чернигове 16-летнюю агентку ГРУ России. По данным следствия, под видом поездок в такси девушка шпионила за защитниками города. После таких вылазок она готовила агентурный отчет куратору в виде медиафайлов с "нужными" геолокациями.

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