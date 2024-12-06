УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,0 т.
СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

Служба безопасности Украины в результате спецоперации задержала в Днепропетровской области двух информаторов страны-агрессора России, которые пытались уничтожить логистику Сил обороны на юго-восточном фронте. Фигуранты 20 и 23 лет готовили координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по объектам "Укрзализныци", скрыто снимая военные эшелоны Сил обороны.

Видео дня

Об этом 6 декабря сообщили пресс-службы СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры. По данным следствия, под "прицелом" оккупантов были узловые станции и железнодорожные линии, через которые, по мнению россиян, могли транспортировать боевую технику и боеприпасы на восток Украины.

СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

Для корректировки ударов мужчины устанавливали вблизи станций скрытые видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали движение поездов на аккаунты оккупантов.

"Видеоловушки" прятали в ветках деревьев и подключали к ним портативные аккумуляторы.

Каждые три дня фигуранты меняли павербанки для бесперебойной трансляции видео.

СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

Известно, что агенты РФ действовали отдельно друг от друга, но тщательно соблюдали инструкции и меры конспирации от единого куратора.

За "работу" они получали "вознаграждение" в криптовалюте.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили их, задокументировали преступления и задержали, сообщили в Службе безопасности.

СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

По данным следствия, оба фигуранта оказались безработными 20 и 23 лет. Враг дистанционно завербовал их через Telegram-каналы по поиску "легких" денег.

Во время обысков у мужчин изъяли телефоны, павербанки и видеокамеры с доказательствами сотрудничества с РФ.

СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество в незаконном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ).

Фигуранты взяты под стражу. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

СБУ задержала информаторов РФ, пытавшихся перебить логистику Сил обороны на востоке. Фото

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила в Чернигове 16-летнюю агентку ГРУ России. По данным следствия, под видом поездок в такси девушка шпионила за защитниками города. После таких вылазок она готовила агентурный отчет куратору в виде медиафайлов с "нужными" геолокациями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!