Шпионила под видом поездок в такси: СБУ задержала действовавшую в Чернигове агентку российского ГРУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную агентку российского ГРУ. 16-летняя жительница Чернигова помогала врагу готовить воздушную атаку на регион.

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Под видом поездок в такси она шпионила за защитниками облцентра. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Чернигове. Злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, которую РФ вовлекла в преступную деятельность и которая помогала рашистам готовить новый воздушный удар по региону", – говорится в сообщении.

Перед своей агенткой российские кураторы поставили задачу помочь оккупантам обойти украинскую противовоздушную оборону. Она должна была выявить и передать агрессору координаты размещения зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций в приграничном регионе.

"Для конспирации разведывательных вылазок девушка заказывала такси, в котором объезжала местность и скрыто фиксировала нужные ей объекты. После таких поездок фигурантка возвращалась домой, где формировала агентурный отчет для своего российского куратора в виде медиафайлов с "нужными" геолокациями", – отметили в СБУ.

Препятствием "плодотворному сотрудничеству" предательнице с оккупантами стала военная контрразведка СБУ, которая разоблачила российскую агентку, задокументировала ее преступления и задержала на горячем, когда она фотографировала оборонный объект.

Спецназовцы установили, что агент находилась на прямой связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, с которым коммуницировала через анонимный чат в мессенджере.

В ходе обысков у нее изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – резюмировали в СБУ.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту. 54-летний руководитель "общества содействия армии, авиации и флоту РФ" Андрей Попов подозревается в военных преступлениях во временно оккупированном Крыму. По данным следствия, Попов использует организацию для подготовки школьников, преимущественно 14-летнего возраста, для участия в войне против Украины.