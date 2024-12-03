Готовит крымских школьников к войне против Украины: СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту. Фото

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении 54-летнего руководителя "общества содействия армии, авиации и флоту РФ" Андрея Попова, подозреваемого в военных преступлениях во временно оккупированном Крыму. По данным следствия, Попов использует организацию для подготовки школьников, преимущественно 14-летнего возраста, для участия в войне против Украины.

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Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора. В рамках "учебных курсов" детей готовят к действиям в составе штурмовых групп, управлению дронами, стрельбе из оружия и преодолению минных заграждений.

Тренировки проходят на полигонах и в учебных центрах вооруженных сил РФ вблизи Симферополя. Кроме военной подготовки школьников подвергают интенсивной пропаганде, направленной на формирование ненависти к Украине.

Согласно директиве российского министерства обороны, Попов сейчас создает новое отделение этого учреждения на оккупированной части Запорожской области.

Следствием было установлено, что Попов поддержал российскую агрессию еще в 2014 году, после чего занял "должность" в оккупационной администрации. С 2017 года он возглавляет "региональное отделение" организации, занимающейся "патриотическим воспитанием" и подготовкой граждан к службе в армии РФ, в том числе детей и подростков.

В 2022-2023 годах Попов снялся в серии интервью пророссийскому телеканалу, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и пропагандировал службу в армии государства-агрессора. Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в его выражениях признаков пропаганды военной службы в РФ и одобрения вооруженной агрессии против Украины.

Следователи Службы безопасности Украины, опираясь на собранные доказательства, заочно объявили Андрею Попову подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 438 (военные преступления);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за совершенные преступления против Украины.

Ранее сообщалось, что экснардеп Олег Царев получил приговор по еще одному уголовному делу. Бывшего "регионала" признали виновным в финансировании вооруженной агрессии России. Его заочно приговорили к 8 годам за решеткой с конфискацией всего имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины собрала доказательства причастности российского генерала Сергея Кобылаша к ракетным атакам по жилым районам Киева. В частности, именно он отдал приказ обстрелять корпус Национальной детской больницы "Охматдет" 8 июля. Военный преступник может быть приговорен к пожизненному заключению.