Экс-нардепа Олега Царева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы и конфисковали имущество на 460 млн грн
Экснардеп Олег Царев получил приговор по еще одному уголовному делу. Бывший "регионал" признан виновным в финансировании вооруженной агрессии России.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. Отмечается, что Царев приговорен к 8 годам за решеткой с конфискацией всего имущества.
"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого)", – говорится в сообщении.
Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии РФ против Украины.
"Отсутствующего обвиняемого" отправить за решетку не удалось, но конфискация имущества произведена.
Так, согласно решению суда, Царев лишился:
земельного участка площадью 0,15 га в Киевской области;
квартиры в Днепре;
объектов недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму - гостиничного и санаторного комплексов, общежитий, производственных помещений, хозяйственных построек.
Общая стоимость Конфискованного имущества эксрегионала составляет 460,6 миллиона гривен.
По материалам дела экснардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора, уплачивая РФ "налоги" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует росгвардию, которой платит за охрану этих объектов.
По данным следствия, Царев имел на территории Крыма недвижимость и ряд предприятий. После оккупации полуострова он зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военные росгвардии для охраны.
Следователи установили, что Царев осуществлял денежные переводы за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта.
"На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины)", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению экснардепа к ответственности за преступления против Украины. Известно, что осужденный находится на территории России, где продолжает осуществлять противоправную деятельность.
Дело о финансировании вооруженной агрессии дополнило целый букет из ранее инкриминированных Царевых преступлений. Так, регионала обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября экснардепу Олегу Цареву сообщили о подозрении в финансировании Росгвардии во временно оккупированном Крыму. Ранее регионала заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Беглого сепаратиста признали виновным в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. В 2014 году он призывал к изменению границ Украины и свержению конституционного строя.
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