Был завербован в колонии: белорус, который воевал за Россию и попал в плен, записал обращение к Лукашенко. Видео

Гражданин Беларуси Руслан Купрацевич, который воевал в составе армии РФ и попал в плен в Украине, записал публичное обращение к Александру Лукашенко. Он просит белорусские власти вмешаться и обратиться к Владимиру Путину, чтобы помочь ему вернуться домой.

Руслан Купрацевич – уроженец Гомельщины, который отбывал наказание в российской колонии. Историю Купрацевича обнародовали в рамках проекта "Хочу жить" в Telegram-канале.

Его завербовали в ряды армии РФ и отправили на фронт против Украины. Паспортное происхождение не стало препятствием: в российской армии, как отмечают в проекте "Хочу жить", не учитывают гражданство контрактников, особенно когда речь идет о выходцах из белорусских тюрем.

После попадания в плен Купрацевич заявил, что Беларусь фактически не интересуется судьбой своих граждан, которые воюют за Россию и впоследствии оказываются в украинском плену. По его словам, белорусские власти не предпринимают шагов для их возвращения, даже если речь идет о годах пребывания в неволе.

В обращении Купрацевич просит Лукашенко использовать политическое влияние и обратиться к Кремлю, чтобы способствовать его возвращению в семью. В то же время в проекте "Хочу жить" отмечают: Беларусь остается одним из крупнейших поставщиков наемников в российскую армию. По состоянию на начало 2025 года, по их данным, в войсках РФ находились не менее 742 граждан Беларуси, большинство из которых – бывшие или действующие заключенные.

Также в проекте призвали белорусов, которые оказались в армии РФ против своей воли или больше не желают воевать, обращаться к инициативе "Хочу жить", чтобы сдаться в плен и выйти из войны.

