'Была обречена': кум Путина Медведчук попытался обосновать войну РФ против Украины и обвинил Запад в 'неонацизме'

Пророссийский политик, кум главного российского военного преступника Владимира Путина Виктор Медведчук опубликовал очередную статью для российских пропагандистских СМИ, в которой выдал ахинею о "причинах" войны РФ против Украины. В традиционной кремлевской риторике он обвинил во всех бедах США, в частности, заявив, что американцы "натравливали родственные народы Украины и России друг на друга".

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При этом войну, в ходе которой российские террористы убивают мирных жителей и бомбят населенные пункты, Медведчук назвал "украинским конфликтом". Своими бредовыми размышлениями политик поделился с пропагандистским изданием "РИА Новости".

Медведчук выдал, что Украина сегодня – "в руках неукраиноязычных людей, большая часть которых к этническим украинцам не относится". Кроме того, неадекватный политик цинично врет, что украинцы борются с Россией не за свою свободу и территориальную целостность страны, а за "монополию в мировом лидерстве США".

Также кум Путина обвинил Запад в "неонацизме", заявив, что эта идеология в современной войне "появляется, когда прозападные силы проигрывают". Отдельно Медведчук обвинил президента Владимира Зеленского, мол, ему якобы "понадобились враги и война".

Не упоминая преступных и кровожадных целей своего кума Путина, Медведчук переложил ответственность за агрессию на украинскую власть, которая якобы "переключилась на военную риторику".

"С этого момента Украина была обречена стать горячей точкой на мировой карте. Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности", – цинично врет в своей статье Медведчук.

Напомним, в середине января Виктор Медведчук уже писал статью об Украине, в которой вину за развязанную Россией войну переложил на Запад. Также в этой статье он призывал пророссийских политиков создать в Украине "политическое движение".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада большинством голосов лишила мандатов пятерых народных депутатов от запрещенных партий. Без места в парламенте остался в том числе и Виктор Медведчук.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что в обмене, в котором участвовал кум Владимира Путина Виктор Медведчук, были задействованы четыре локации и четыре страны.

– Как известно, в рамках этого исторического обмена 21 сентября 2022 года нашей стране удалось вернуть 215 защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов". Россиянам выдали Медведчука и 55 оккупантов.

– Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что кум Путина больше всего нужен ФСБ России, так как через него осуществлялось финансирование должностных лиц и агентурных сетей.

– Говорят, что Путин одобрил крупнейший с начала войны обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября вопреки возражениям ФСБ РФ.

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