Была применена баллистика из КНДР: Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и указал на цинизм Кремля. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар российских оккупантов по Украине. Глава государства заявил, что путинские войска атаковали дронами и ракетами гражданскую инфраструктуру Киева и других городов и громад.

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В ходе этой атаки россияне в очередной раз применили баллистические ракеты из КНДР. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, еще вчера российское руководство демонстративно осуждало удары по объектам ядерной программы в Иране, но уже буквально через считанные часы Москва нанесла абсолютно циничный удар по Украине.

В ходе очередного удара враг применил российско-иранские "Шахеды" и ракетами из КНДР по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин.

"Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это простые жилые дома. По состоянию на данный момент известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "Шахед" попал в больницу. Мои соболезнования всем родным и близким", – написал Зеленский.

Глава государства сообщил, что этот удар повредил объекты в четырех областях. В общей сложности было 352 дрона, среди них 159 – "Шахедов". Также оккупанты запустили за ночь 16 ракет.

Зеленский отметил, что в ходе предстоящего визита в Великобританию обсудит с партнерами шаги по укреплению защиты от российских атак. Кроме того, президент планирует поднять вопрос о давлении на Москву.

"И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей следует думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора. Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом – о нашей защите, которая должна стать основой более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и для прекращения ударов", – заявил президент.

Напомним, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, вследствие которого были разрушены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд. Под завалами дома еще могут находиться люди.

Как сообщал OBOZ.UA, значительную часть российских "Шахедов", которые враг запускает на украинские города и села, сбивают мобильные огневые группы, их эффективность и сегодня составляет около 40%. В то же время в условиях, когда Украина вынуждена экономить зенитные ракеты, Силы обороны ищут новые средства противодействия дроновым атакам РФ.

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